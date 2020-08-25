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Son dakika: Formula 1, Türkiye'ye döndü! Resmen açıklandı!

Son dakika haberine göre Formula 1'in 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye döneceği resmen açıkladı! FIA'dan yapılan açıklamaya göre Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde koşulacak. Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu gelişmeyi 17 Ağustos'ta duyurmuştu

Formula 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor! Yapılan açıklamaya göre Formula 1'in İstanbul'a döndüğü belirtildi. Formula 1, ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda etmişti.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Formula 1 İstanbul Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre 2020 takvimine Türkiye dışında üç pist daha eklendi. Formula 1, 27-29 Kasım VE 4-6 Aralık olmak üzere iki kez Bahreyn'de, 11-13 Aralık'ta Abu Dhabi'de koşulacak.

Formula 1, 2020 takvimine Almanya'nın Nürburgring, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti ve İtalya'nın Imola Pisti'ni de eklemişti.

TÜRKİYE, HABERTÜRK'TEN ÖĞRENMİŞTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programın 17 Ağustos'taki yayınında Formula 1'in Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu.

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