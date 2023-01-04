Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika Son dakika: FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried iddiaları reddetti!
ABONE OL

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried iddiaları reddetti

Kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried dolandırıcılık iddialarını reddetti. 8 suçtan yargılanan Fried için 115 yıla kadar hapis alabileceği söyleniyor

Son dakika: FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried iddiaları reddetti!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, yatırımcıları dolandırdığına yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, New York Güney Bölge Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı.

Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın suçlu bulunması halinde 115 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

250 MİLYON DOLARLIK KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX'in 11 Kasım 2022de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalarda gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022de teslim edilen Bankman-Friedin duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Fotoğraflar: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89'a yükseldi
DÜNYA Makeyevka saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89'a ...
ABD'den Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeye dair ilk açıklama
DÜNYA ABD, Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeyi ...
Guatemala'da yarım ton kokain ele geçirildi
DÜNYA Guatemala'da yarım ton kokain ele geçirildi
Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
DÜNYA Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye açıklaması
DÜNYA Suriyeli muhaliflerden Türkiye açıklaması
BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
DÜNYA BMGK'nın 5 yeni geçici üyesi göreve başladı
İŞSİZLİK MAAŞI ÜCRETLERİ 2023 | Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşsizlik maaşı zammı nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenecek?
DÜNYA Yeni işsizlik maaşı belli oldu!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus senaryosunu bozmalıyız
DÜNYA Zelenskiy: Rus senaryosunu bozmalıyız
ABD Dışişleri'nden, İsrailli Bakan Ben-Gvirin Mescid-i Aksa baskınına tepki
DÜNYA ABD Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek - Son Dakika Haberleri
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.