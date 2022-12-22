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ABD'de federal sulh yargıcı, Sam Bankman-Fried'in FTX kripto borsasının çökmesiyle ilgili dolandırıcılık suçlamalarından yargılanmayı beklerken 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Sam Bankman-Fried, hakimin kararının ardından mahkeme çıkışında

Savcılar Bankman'ı, riskten korunma fonu Alameda Research'teki kayıpları kapatmak için FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çalmakla suçluyor.

Savcı Nicolas Roos, ABD'li Sulh Ceza Hakimi Gabriel Gorenstein'a, kefalet paketi için Bankman-Fried'in pasaportunu teslim etmesini gerektireceğini ve ailesinin California, Palo Alto'daki evinde ev hapsinde kalmasını gerektireceğini söyledi. Ayrıca düzenli olarak ruh sağlığı tedavisi ve değerlendirmesinden geçmesi şartı koşuldu.

Roos paketi "şimdiye kadarki en büyük mahkeme öncesi kefalet" olarak adlandırdı.

Bankman-Fried'in savunma avukatı Mark Cohen, bu koşulları kabul ettiklerini söyleyerek, "Müvekkilim kaçmadı, kaçmaya çaba göstermedi." dedi.

Bir sonraki celse 3 Ocak'ta görülecek.

FTX'İN İFLASI

Bahamalarda gözaltına alınan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" dahil çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmıştı.

FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

Söz konusu iflas başvurusu FTX'in yaşadığı likidite sorununun ardından gelmişti. Dünya genelinde on binlerce kullanıcı FTX'teki varlıklarına erişim imkanını kaybetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde Bankman-Fried'ın kullanıcı varlıklarını diğer şirketi Alameda Reserch'e aktararak bunlarla riskli yatırımlara imza attığı iddia edilmişti.

İflasından önce işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük 5 kripto para borsasından birisi olan FTX'te yaşananlar kripto para piyasalarından büyük çalkantılara yol açmıştı. Yaşanan güven kaybıyla piyasadan yaklaşık 200 milyar dolar silinmiş, yatırımcılar büyük kayıplar yaşamıştı.

Fotoğraf: AP