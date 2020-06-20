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Beycan Üçkardeş'in haberine göre Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tatil sezonu öncesi Erdemli ve Silifke ilçelerinde fuhuş ve insan kaçakçılığı yaptığı saptanan şebekeye operasyon düzenledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucunda düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şebeke elemanından 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şebekenin fuhuşa düşürdüğü kadınların müşterileri için post cihazı kullandığı belirlenirken, 3 kadın kurtarıldı.

6 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI

Yapılan açıklamaya göre, Mersin ve ilçelerinde bazı şüphelilerin yurt dışından çeşitli vaatlerle hile ve aldatma yaparak getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara, fuhuş yapmaya teşvik, yer ve imkân sağladıkları fuhuşa zorladıkları yönünde alınan istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı, KOM Daire Başkanlığı’nca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takip çalışmaları başlatıldı. Aylarca süren çalışmalar sonucunda 5 gün önce sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptırmaya aracılık eden yabancı uyruklu 1 kadının da aralarında bulunduğu 7 zanlı yakalandı.

POZ CİHAZI KULLANILDI

Şebeke elemanlarının bulunduğu mekânlarda Dünya isimli Narkotik köpek ile yapılan aramalarda; 1 tabanca, şarjör, 9 mermi, 9 cep telefonu, fuhuşa sürüklenen kadınlara müşteri olarak gelen kişilerin ücret ödemesini kredi kartları ile yapmasında kullanılan post cihazı, pasaportlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, fuhuş yapanların isimlerinin ve cep telefonu numaralarının yazıldığı çetele, 10 kredi kartı ve banka kartı, değişik cins ve miktarlarda cinsel gücü artırıcı hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 TL para da bulunarak el konuldu.

3 KADIN KURTARILDI

Operasyonda insan ticareti kapsamında yabancı ülkelerden Türkiye’ye getirilerek zorla fuhuş yaptırılan 3 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerinin tamamlanması, COVİD-19 ile bulaşıcı ve zührevi hastalıklar testinin tamamlanmasına müteakip sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edileceği bildirildi.

3’Ü TUTUKLANDI

Şebekenin yakalanan 7 zanlı hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Fuhuş Yapmaya Yer Temin Etmek’ suçundan işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı. 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.