Son dakika... Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır"
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 13, 2019
PSG maçında yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırtan Fransız futbolcu 72 dakikada oyundan alınmıştı. PSG maçının haricinde zaman zaman oyuncusuna kenardan tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim'in, Nzonzi'nin umursamaz tavırlarıyla karşılaşması dikkatlerden kaçmamıştı.
MAÇ SONU AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Son olarak PSG maçının ardından kendisine yöneltilen 'maçı neden farklı kaybettiniz?' şeklindeki sorusuna kayıtsız bir tavarla 'bilmiyorum, tek diyeceğim bu' yanıtını vererek şimşekleri üzerine çekti. Kiralama ücreti ödenmeyen Nzonzi’yi devre arasında Roma’nın geri çağırması bekleniyor.
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