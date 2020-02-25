Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Donk, Falcao ve Onyekuru'nun attığı gollerle 20 yılı aşkın süre sonra elde edilen Fenerbahçe galibiyetine dair açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı olaylar olduğunu açıklamasında dile getirdi. Sahaya ve oyunculara yardımcı maddeler atıldığını belirten Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarların da zorluk çektiğini duyurdu. Galatasaray yaşanan olayların takipçisi olacaklarını ve yasal işlemler başlatıldığını da belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

▪️Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

▪️Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

▪️Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

▪️Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

▪️Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

▪️Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PANKART İÇİN SUÇ DUYURUSU!

Galatasaray, Kadıköy'deki tarihi derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken maç öncesi açılan pankart çok konuşulmuştu. "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart tartışma yaratırken Galatasaray yönetiminden bu konuda hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, savcılığa bu pankart için "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle resmen suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle de suç duyurusu yaptı.