Galatasaray'dan Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama!

Galatasaray, Liverpool maçında sakatlanan ve kolunda kırık bulunan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer aldı" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Yaser Aprilla'nın da tedavisine devam edildiğini duyurdu.

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Victor Osimhen'in bu mücadelede forma giymesi bekleniyor.