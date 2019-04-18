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Son dakika: Galatasaray'dan yeni VAR açıklaması

Son dakika haberine göre Galatasaray yeni bir açıklamayla VAR (Video Yardımcı Hakem) kayıtlarının açıklanması isteğini yineledi. Sarı-kırmızılıların açıklamasında Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kendilerine verdiği cevabı paylaştı

Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçları ile, geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisindeki VAR konuşmalarının yayınlanması talebini yaptığı yeni bir açıklamayla yineledi. Sarı-kırmızılılar açıklamasında Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kendilerine verdiği yanıtın belgesini yayınlarken TFF'ye bir kez daha çağrıda bulundu. 

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

VAR kayıtlarının yayınlanamayacağına dair çeşitli mecralarda iddia, yorum ve haberlere yer verilmektedir.

Ekte, IFAB’ın kulübümüze verdiği resmi yanıta binaen VAR kayıtlarıyla ilgili organizatör (TFF) tarafından yayınlanabileceğine dair belgeyi sunuyoruz.

Kaldı ki eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayınlanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu da VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir.

IFAB resmi yanıtı (Orijinal metin ektedir):

'Başkan

Mustafa Cengiz

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.

19 Şubat 2019, Zürih

Sayın Mustafa Cengiz

23 Ocak 2019 tarihli talebinize verdiğimiz yanıta istinaden belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ile VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir.

Dikkatiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu

Lukas Brud'

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü"

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