Galatasaray, 2017 yılından bu yana A Milli Basketbol Takımımız'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten Ertuğrul Erdoğan'ın erkek basketbol takımının yeni başantrenörü olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır.

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Ertuğrul Erdoğan'a Galatasaray'a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz."

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