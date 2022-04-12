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Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

Tarhinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'a Domenec Torrent de takıma çare olamadı. İspanyol çalıştırıcı sadece 1.17 puan ortalamasıyla tarihin en kötüsü oldu. Kredisini tüketen Torrent'in 6 maç sonra takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor! İşte detaylar

  • 01
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray kâbus gibi bir sezon geçiriyor!
  • 02
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Teknik direktör Fatih Terim'le yolları ayıran Cimbom'a, yeni hoca Domenec Torrent de ilaç olmadı. Kadıköy'deki 4 sezonluk yenilmezlik serisi sona eren sarı-kırmızılılar'da Fenerbahçe karşısında alınacak muhtemel bir zafer belki de sezonu kurtaracaktı, ama o da olmadı...
  • 03
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Sarı-kırmızılılar, Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent idaresinde de istediği sonuçları elde edemedi. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı beş deplasmanın üçünü kaybetti sadece 4 puan elde edebildi.
  • 04
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    TARİHİN EN KÖTÜSÜ

    Torrent, Galatasaray'ı en az beş maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu. 12 maçta 14 puan elde eden İspanyol çalıştırıcının puan ortalaması ise maç başına 1.17 oldu.
  • 05
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    KARTAL'DAN 13 PUAN FARK YEDİ

    Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında 12 maça çıktı. Sadece 14 puan toplayabildi. Aynı dönemde göreve geldiği Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan 13 puan fark yedi.
  • 06
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    KALMASI ÇOK ZOR

    Şimdi kulübün önünde çok kritik bir seçim var. 30 Nisan'daki kongre öncesi Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, adaylığını açıkladı. 
  • 07
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Dolayısıyla hem Domenec Torrent'in geleceği, hem takımdan gönderilecek oyuncular ve yapılacak transferler bu seçimin sonucuna bağlı. 
  • 08
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Fakat İspanyol hocanın artık Galatasaray'ın başında kalması çok zor görünüyor. Torrent'in 6 maç sonra takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor! 
  • 09
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Fenerbahçe deplasmanındaki oyun ve takımın ligde aldığı istikrarsız sonuçlar, Torrent'i başkan adaylarının gündeminden de düşürmüş durumda. İspanyol hocanın maç sonundaki sözleri de tartışılıyor.
  • 10
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    "Eğer burada 3 maç kazandığınızda herkes memnun oluyorsa ama 1 maç kaybedince kimse memnun olmayıp değişikliğe gidiyorsa, bu projeyle ilgili bir durum, söylenecek bir şey yok" diyen Torrent'in bu çıkışı da, Galatasaray'da kalmasını zorlaştıracak gibi görünüyor.
  • 11
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    DERBİDE ORTA SAHA FİYASKOSU

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Fenerbahçe derbisinin anahtarı olarak gördüğü orta saha, belki de sarı-kırmızılı ekibin maçı kaybetmesindeki en belirgin faktör olarak öne çıktı. 
  • 12
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Özellikle Taylan Antalyalı, sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Yanındaki Berkan da oyunun büyük bölümünde etkisiz kalınca, Cimbom derbide üretken olamadı. 
  • 13
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Yanındaki Berkan da oyunun büyük bölümünde etkisiz kalınca, Cimbom derbide üretken olamadı. 
  • 14
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Cicaldau, ne hücumda ne de savunmada vardı. Rumen oyuncu kenara alınana kadar neredeyse 10 kişi oy zorunda kaldı. Torrent'in 74 dakika sahada tuttuğu Rumen oyuncu 33 kez topla buluştu. 18 pas denemesi yaptı. 10'unu rakibe kaptırdı. Yüzde 44.4 gibi inanılmaz düşük bir ortalama yakaladı.
  • 15
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Fiorentina'dan Pulgar'ı kiralayan sarı-kırmızılılar, bu transferden hiçbir fayda sağlayamadı. Şilili futbolcu, derbiyi 90 dakika boyunca kulübeden seyretti.
  • 16
    Son dakika Galatasaray haberleri | Torrent için yolun sonu

    Kurtarıcı olarak Arda Turan'ın girmesini ise kimse çözemedi.

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