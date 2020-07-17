Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaraySon dakika Galatasaray haberleri: Yönetim başkanın arkasında
ABONE OL

Yönetim başkanın arkasında

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in geçirdiği ameliyatların ardından konuşulan erken seçim düşüncesi ortadan kalktı. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın, son yapılan yönetim kurulu toplantısında sonuna kadar başkana destek verip yanında duracaklarını ifade ettikleri öğrenildi

Galatasaray
Erhan Kaan Adıgüzel

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in geçirdiği ameliyatların ardından konuşulan erken seçim düşüncesi ortadan kalktı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar’ın 1 numarasının kendi sağlığına önem vermesi ve stresten uzaklaşması düşüncesiyle gündeme gelen olağanüstü seçimli kongre fikri, Başkan Cengiz’in duruma sıcak bakmamasıyla rafa kaldırıldı.

2.5 yıl önce Cengiz’le birlikte göreve soyunan yöneticilerin, ‘Başkan ne derse o olur’ görüşünde oldukları kaydedildi. Yeni sezon için çalışmalarına ara vermeden devam eden özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın, son yapılan yönetim kurulu toplantısında sonuna kadar başkana destek verip yanında duracaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe’de rota Konrad Michalak
FUTBOLFenerbahçe’nin yeni hedefi!
Alanyaspor'dan orta sahaya transfer
FUTBOLAlanyaspor'dan orta sahaya transfer
Süper Lig 33. hafta fikstürü ve Puan Durumu
FUTBOL33. hafta nefes kesecek
Sergio Ramos: Zidane'ın dokunduğu her şey altına dönüşüyor
FUTBOL"Dokunduğu her şey altına dönüşüyor"
Dzyuba Fenerbahçe'ye geliyor mu? Açıklama...
FUTBOLFenerbahçe'ye geliyor mu? Açıklama...
Uğurcan Çakır, Chelsea yolcusu!
FUTBOLİngilizler duyurdu!
Son dakika haberi Fenerbahçe'den kavga açıklaması: Emre Belözoğlu - Dirar...
FUTBOL"Tartışma yaşandı tesislere gönderildi!
Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta? GS Göztepe maçı hangi kanalda?
FUTBOLGalatasaray Göztepe maçı saat kaçta?
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 18 derbide 2 kez yenildi
FUTBOLFenerbahçe, son 18 derbide 2 kez yenildi
Beşiktaş evinde iyi, Fenerbahçe deplasmanda kayıp
FUTBOLBeşiktaş evinde iyi, Fenerbahçe deplasmanda kayıp

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X