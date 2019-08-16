Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak az önce havalimanına iniş yaptı...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, Steven Nzonzi için Roma ile kiralık olarak anlaşma sağlamıştı.

Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen transferde Fransız yıldız için 1+1 yıllık kiralık anlaşması sağlandığı belirtilmişti.

STEVEN NZONZI KİMDİR?

Profesyonel kariyerine Amiens'te başlayan ve 2009'da İngiltere'ye Blackburn ile adım atan Nzonzi, 2012 yılında 4,4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer oldu. 2015 yılında 8 milyon Euro ile Sevilla'ya transfer olan Nzonzi, burada gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çekti.

2018 yazında Roma, yaklaşık 26 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Nzonzi'yi Sevilla'dan transfer etti. Geçen sezon Serie A'da 30 maça çıkan tecrübeli orta saha 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Nzonzi, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta görev yaptı.

30 yaşındaki yıldız, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da oyuncularından biriydi.