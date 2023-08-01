Galatasaray'da Okan Buruk'un tercihi Ryan Gravenberch Wilfried Zaha ve Mauro Icardi transferlerini gerçekleştirdikten sonra gözünü orta sahaya çeviren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan Fred için Manchester United ile masada olan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in 21 yaşındaki Hollandalısı Ryan Gravenberch için de kolları sıvamış durumda. Okan Buruk'un tercihi ise Gravenberch'ten yana!

Sol bek, hücuma dönük orta saha ve santrfor takviyelerini gerçekleştiren Galatasaray'da gözler orta saha takviyesine döndü. Lucas Torreira'nın yanına hem atlet hem de topla hareketliliği olan bir oyuncu almak isteyen sarı-kırmızılılar dört bir koldan görüşmelerini sürdürüyor.

Sol bek transferinde olduğu gibi bir isim üzerinde değil, eş zamanlı olarak birden fazla futbolcu için masada olan Galatasaray, Manchester United'dan Fred, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch, West Ham United'dan Tomas Soucek ve Southampton'dan James Ward-Prowse ile ilgileniyor. REKLAM

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Okan Buruk'un orta saha için ilk tercihi ise Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Ryan Gravenberch... Geçen sezon Julian Nagelsmann yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki oyuncu kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor.

Bavyera devinin Konrad Laimer'i transfer etmesinin ardından forma şansı bulma ihtimali daha da azalan Gravenberch, bir sezonu daha kulübede geçirmek istemediğini kulüp yönetimine iletti. Galatasaray, 18,5 milyon Euro'ya Ajax'tan transfer edilen Hollandalı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planlarken Gravenberch'in potansiyeline inanan Bayern Münih ise oyuncuyu kolay kolay elden çıkarmaya yanaşmıyor.

Mino Raiola'nın hayatını kaybetmesinden sonra menajerlik şirketinin yönetimini devralan Rafaela Pimenta'nın da oyuncusunu Avrupa'nın beş büyük liginin üst düzey takımlarında kalması yönünde niyeti bulunuyor.