Galatasaray, yarım saat içerisinde üç transfer birden yaptı. İlk olarak bonservisi elinde olan ve bir dönem Kasımpaşa ile Beşiktaş formalarını da giyen Ryan Babel'i transfer ettiğini duyuran sarı-kırmızılılar, kısa süre sonra bonservisi elinde olan diğer bir yıldız Adem Büyük'ü renklerine bağladığını açıkladı.

Galatasaray, Adem transferinden hemen sonra da Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor'u transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray Babel ile üç yıllık anlaşma sağlarken Adem Büyük ile iki, Ozornwafor ileyse dört yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

BABEL İLE 3 YIL İÇİN TOPLAMDA 9,5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar Babel'e her bir sezon için 2,5 milyon Euro sabit ücret ile 2 milyon Euro imza parası olmak üzere toplamda 9,5 milyon Euro ödeyecek.

ADEM BÜYÜK'E TL ÜZERİNDEN ÖDEME

Galatasaray'ın Adem Büyük açıklamasında ise tecrübeli futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

OZORNWAFOR'UN BONSERVİS BEDELİ 300 BİN EURO

4 yıllık sözleşme imzalanan Ozornwafor için oyuncunun eksi kulübü Enyimba'ya 300 bin Euro ödeyecek olan Galatasaray, Ozornwafor'a da 2019-2020 sezonu için 100 bin, 2020-2021 sezonu için 125 bin, 2021-2022 sezonu için 150 bin, 2022-2023 sezonu için de 200 bin Euro ücret verecek.

BAŞKAN CENGİZ VE YENİ TRANSFERLERDEN AÇIKLAMALAR!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yeni transferler, Ryan Babel, Adem Büyük ile Valentine Ozornwafor, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA CENGİZ: TRANSFER DURMAZ

Başkan Mustafa Cengiz yeni transferler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Üçü de çok değerli futbolcular. İkisi zaten taraftarlarımızın bildiği futbolcular. Ben onların Galatasaray’a ve camiaya yakışır şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerine inanıyorum.

Valentine çok genç bir oyuncu, Nijeryalı. Biz onun da uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edeceğini, uzun vadede defansımızı toparlayıcı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Transfer durmaz, Galatasaray 12 ay boyunca buna çalışır. Ben burada hem scout ekibimize hem de hocamız başta olmak üzere teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Onların çalışmaları durmuyor. Takımımızın en iyi halde, en geniş kadroyla sürmesi ve Finansal Fair Play kuralları içerisinde devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu doğrultuda çalışıyoruz.”

BABEL: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLU VE MİNNETTARIM

Hollandalı yıldız Ryan Babel ise şunları söyledi:

“Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve çok minnettarım. Umarım sahip olduğumuz ekibe ekstra şeyler katabilirim. Umarım Galatasaray ile kupalar kazanacağım.

Şimdiden fazlasıyla destek mesajı alıyorum. Umarım beni desteklemeye devam ederler ve ben de onlara bunun geri dönüşünü yapabilirim.”

ADEM BÜYÜK: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASINA GELDİM

Tecrübeli futbolcu Adem Büyük, Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin en büyük camiasına geldiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’nin en büyük camiasına geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bana güvenenleri, inananları mahcup etmemek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi Türkiye’nin en büyük camiasına geldim ve bunun bilincinde olarak mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Yeni şampiyonluklara hep beraber ulaşacağız diye düşünüyorum.

Türkiye’de böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir taraftarı arkanıza alarak oynarsanız daha da iyi olacağınıza inanıyorum. Geçen sene bunun örneğini gördük. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam eder, yeni şampiyonluklara yelken açarız diye umut ediyorum.”

OZORNWAFOR: BURASI, BENİM İÇİN BİR RÜYANIN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ YER

Nijeryalı genç savunmacı Valentine Ozornwafor şu ifadeleri kullandı:

“Desteklerinden ötürü taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer. Bir çocukken böyle büyük bir kulüpte, harika bir atmosferin önünde, harika insanlarla çalışmak ve oynamak en büyük hayalinizdir. Bu yüzden bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”