Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın yeni defans oyuncusu olarak transferi tamamlandı. Nijerya'da dikkatleri üstüne çeken genç yıldız Valentine Ozornwafor, 300.000 euro bonservis bedeli ile sarı kırmızılı renklere bağlandı. İşte genç yıldız Valentine Ozornwafor'ın hayatına dair detaylar...
VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?
1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor.
Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.
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