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HaberlerGündem3. SayfaDaha 19'undaydı! Son dakika: hatay'ı yasa boğan kaza!
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19 yaşındaki Gamze de kamyon kurbanı! Motosikletten yola savruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki Gamze Cemali (19) yaşamını yitirdi, sürücü S.A. ise yaralandı. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği Gamze'nin feci ölümü, geçen yıl 14 Ekim'de İzmir'in Menemen ilçesinde bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın kamyon çarpması sonucu ölümünü akıllara getirdi

Daha 19'undaydı! Son dakika: hatay'ı yasa boğan kaza!
Gamze de kamyon kurbanı! Motosikletten yola savruldu
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DHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki Gamze Cemali (19) yaşamını yitirdi, sürücü S.A. ise yaralandı. Cemali, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 31 U 7243 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ve arkasında oturan Gamze Cemali yola savruldu.

GAMZE'NİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gamze Cemali'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı S.A. ise yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gamze Cemali'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gamze Cemali'nin cenazesi bugün yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Genç kızın cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından Sutaşı Asri Mezarlığı'na getirildi. Cemali'nin yakınları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Gamze Cemali'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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