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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümünde flaş gelişme!
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Bisiklet sporcusu Arslan'ın ölümünde 3 sanık için istenen ceza belli oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde, bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'a (36) çarpıp, ölümüne neden olan tutuklu sanık kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında istenen ceza belli oldu. Menemen 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca, sanıkların savunmalarının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

SON DAKİKA: Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümünde flaş gelişme!
Bisiklet sporcusu Aslan'ın ölümünde flaş gelişme!
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DHA

İzmir'in Menemen ilçesinde, bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'a (36) çarpıp, ölümüne neden olan tutuklu sanık kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Menemen'de geçen yıl 14 Ekim'de, Aycan Yörük yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Zeynep Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği' dolayısıyla da 'asli kusurlu' olduğu bildirildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İDDİANAMEYİ TAMAMLADI

Savcılık, Aslan'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. Menemen 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aslan'a çarpan kamyon sürücüsü Aycan Yörük ile yol kenarında park halinde olan 35 MFE 70 plakalı kamyonun sürücüsü İdris Karataş ve iş makinesinin operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı.

9 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapislerinin istendiği iddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük'ün, yol çalışmasını görmesine rağmen, burada görevli İdris Karataş'ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp, karşı şeridi kapatarak ilerlediği sırada banket çizgisine yakın Zeynep Arslan'a çarpıp, ölümüne neden olduğu belirtildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede Yörük, Karataş ve Yaman'ın ifadeleri de yer aldı. Yolda çalışma olmasına rağmen herhangi bir işaret tabelası olmadığını belirten Yörük'ün, 10 kilometre hızla seyrettiğini, birden ‘pat’ diye bir ses duyunca afalladığını ve kaza yaptığını söylediği belirtildi. Yolda park halindeki kamyonun şoförü İdris Karataş'ın da hakkındaki suçlamaları kabul etmediği iddianamede yer aldı.

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIKLARINI İDDİA ETTİLER

Kaza yerindeki iş makinesinin dörtlü ikaz lambalarının yandığını savunan Karataş'ın, kazadan hemen önce çalışma olduğunu belirtmek için kırmızı bayrak aldığını da söylediği iddianamede yer buldu. İddianamede ayrıca, DSİ'ye ait kanala düşen demir köprüyü çıkarmak için olay yerinde bulunduklarını belirten iş makinesi operatörü sanık Mustafa Yaman'ın da gerekli önlemleri aldıklarını söylediği bilgisi yer aldı.

'SAVUNMALAR SUÇTAN VE CEZADAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Kaza tespit tutanağı, bilirkişi ve otopsi raporu ve sanıkların ifadelerinin ardından hazırlanan iddianamede sanıkların 'bilinçli taksirle öldürme' suçunu işledikleri, savunmalarının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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