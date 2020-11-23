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Sporcunun feci ölümünde çarpıcı rapor! 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, 14 Ekim'de, Menemen ilçesinde meydana geldi. Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada, Zeynep Aslan hayatını kaybetti. Kazanın ardından bilirkişi raporunda, Aslan'ın kural hatası yapmadığı 'kusursuz' olduğu, kamyon sürücüsü Aycan Y.'nin de trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride tecavüz ettiğinden dolayı 'asli kusurlu' olduğu belirlendi.