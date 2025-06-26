Osmaniye'de gasp ettikleri taksi ile gittikleri eve pompalı tüfekle ateş açan B.D. ve Y.Ş., operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da bir eve pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

ŞOFÖRÜ REHİN ALDILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerinin B.D. ve Y.Ş. olduğu, bir taksiyi akaryakıt istasyonunda gasp ettikleri, şoförü rehin aldıkları ve ardından eve silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi.

Olay yerinden yine gasp ettikleri taksiyle kaçan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.