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Gaye öğretmen koronaya yenildi, bebeğinde de virüs çıktı

Osmaniye'de hamileyken koronavirüse yakalanan matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık, kurtarılamadı. Sağlık durumu ağırlaşan Gaye öğretmene ölmeden önce doğum yaptırıldı ancak dünyaya gelen bebeğin de koronaya yakalandığı öğrenildi

SON DAKİKA: Gaye öğretmen koronaya yenildi!
Gaye öğretmen koronaya yenildi
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İHA

Osmaniye'de hamileyken koronavirüse yakalanan matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Osmaniye Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık ve eşi Zafer Karamık koronavirüse yakalandı. Karı koca Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve hamile olan Gaye öğretmenin erken doğum yöntemiyle bebeği doğum yaptırıldı ancak Gaye Kılıç Karamık hayatını kaybetti.

Gaye öğretmenin dünyaya getirdiği bebeğinde de korona virüs tespit edilince bebeğe de aynı hastanede korona tedavisine başlandı. Zafer Karamık ve bebeğin Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gaye Kılıç Karamık Osmaniye’de toprağa verildi.

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