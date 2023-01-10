Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma salonunda Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile yakınları da hazır bulundu.

Söz verilen Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı talebini yineledi.

Suna Arslan, "eşinin 35 yıllık meslek hayatında kente ihanet edecek hiçbir habere imza atmadığını" söyledi.

Arslan, eşinin katledildiğini, bunun basit bir cinayet davası olmadığını dile getirerek, azmettirici olduğu ileri sürülen sanık Ersin K'nin bu işi tek başına planlamadığını, sadece ona havale edilen bir görev olduğunu, cinayetin üstünün kapatılması için her yolun denendiğini iddia etti.

Nazlıcan Arslan da mahkeme heyetinin karşısına avukat cübbesiyle değil, babasının öldürülme anını 50 kere izlemenin acısına katlanmak zorunda kalan kız çocuğu olarak çıktığını söyledi.