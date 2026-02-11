Gaziantep'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu yakınlarında bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Araçtaki 79 yaşındaki yolcu Remzi Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkarak otoyoldan şarampole uçan otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU
İHA'daki habere göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp şarampole uçtu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan araçtaki yolcu Remzi Demir'in (79) yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.