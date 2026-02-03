Habertürk
        Son dakika: Gazipaşa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

        Gazipaşa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:29 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:29
        Tartışma kanlı bitti: 2 yaralı, 4 gözaltı
        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kaçmaya çalışan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında alkollü sürücüye ceza uygulandı.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay, saat 01.00 sıralarında Gazipaşa'nın Yenimahalle Çaybaşı Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.N. ve D.A. isimli kişiler, A.K. ve H.K. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Olay sonrası şüphelilerin, O.Ö. ve E.G. tarafından olay yerinden kaçırıldığı belirlendi. Kaçış sırasında aracın trafik kazası yaptığı tespit edildi. Kaza sonrası yapılan kontrolde araç sürücüsü O.G.'nin 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye yaklaşık 58 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınıp trafikten men edildi.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında A.K., H.K., O.Ö. ve E.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Vatandaşların İBAN'ını kullanarak bahis sitelerinin 1 milyar 699 milyon TL'lik para transferini yapan örgüte operasyon: 19 gözaltı

        Hatay'da vatandaşların İBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini gerçekleştiren örgüte operasyon düzenlendi. Para transferleriyle 1 milyar 699 milyon TL işlem hacmine ulaşan örgütün lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

