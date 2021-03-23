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HaberlerGündemSON DAKİKA: Gizemli hayırsever yine göründü!
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Gizemli hayırsever bu kez Osmaniye'de ortaya çıktı! Turp işçilerine para dağıttı

Türkiye'nin birçok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaya çıktı. Türkiye'nin merak ettiği hayırsever, Savrun Çayı içerisinde turp yıkayıp paketleme yapan işçilere yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıttı. Hayırseverin, vatandaşın bakkal borçlarını ödemesinin yanında evlerin kapılarına da para bırakan aynı kişi olduğu tahmin ediliyor

SON DAKİKA: Gizemli hayırsever yine göründü!
Gizemli hayırsever yine göründü!
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İHA

Türkiye’nin birçok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı içerisinde turp yıkayıp paketleme yapan işçilere yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıttı.

Türkiye’nin turp ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı üzerinde kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarını gezen gizemli hayırsever, çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilere, yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıtarak gitti. Her işçiye 50’şer TL para veren kimliği belirsiz kişi, daha önce Türkiye'nin birçok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borçlarını kapatan kişi olduğu düşünülüyor.

'BİZLERİ MUTLU ETTİ'

Yapılan bu yardım karşısında çok mutlu oldukları belirten bir turp işçisi, "50 TL çok bir para değil ama düşünüp bu şekilde bir harekette bulunması bizleri mutlu etti" dedi. Bir başka turp işçisi de kendilerine 50'şer TL yardım yapan kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geldi tüm işçileri gezip para dağıtıp gitti. Elinde bir poşet para vardı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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