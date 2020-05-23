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Gizemli hayırsever mahallenin borçlarını kapattı

Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla bir marketin veresiye defterini satın alarak mahallenin tüm borcunu kapatan gizemli hayırsever şaşkınlık yarattı

son dakika
İHA

Samsun’da gizemli bir hayırsever, mahalle marketinin veresiye defterini satın aldı. Samsun’da gizemli bir hayırsever Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bir marketin veresiye defterini satın alarak mahallenin tüm borcunu kapattı.

Markete gelerek borcun ne kadar olduğunu soran hayırsever bunu ödeyeceğini söyleyerek hesap bilgilerini aldı. Hayırsever tarafından defterdeki borcun tamamı ödendi ve hesap sıfırlandı. Market sahibi ise dükkana “Bu marketin müşteri borçları bir hayırsever tarafından ödenmiştir” diye yazı asarak durumu müşterilerine duyurdu.

Bazılarını ise arayarak bilgilendirdi. Duruma ilk başta şaşıran müşteriler sonrasında büyük sevinç yaşadı. Ramazan’da bu tür bir hareketi takdirle karşıladıkları belirttiler.

"BU MARKETİN MÜŞTERİ BORÇLARI BİR HAYIRSEVER TARAFINDAN ÖDENMİŞTİR"

45 yıldır bu işle uğraştığını belirten 62 yaşındaki Recep Öztü, “Bir hayırsever geldi. Bana dükkanın hesaplarını sordu. ‘Veresiye veriyor musunuz’ diye sordu. ‘Ödeyenler var ödeyemeyenler var ama veriyoruz’ diye yanıtladım. Ne kadar olduğunu sorunca çıkartıp hesapladım. ‘Ben bunların hepsini ödüyorum, defteri kapatıyorum. Tüm müşterilerin hesaplarını sıfırlıyoruz’ diyerek karşılık verince ben de teşekkür ettim. Benden IBAN numarası istedi, hemen havale çıkartmış. Ben de çıkartınca dükkana, ‘Bu marketin müşteri borçları bir hayırsever tarafından ödenmiştir’ diye yazı astım. Müşterilerimi telefonla arayıp haber verdim. Hepsi teşekkür ettiler. Kendisinden Allah razı olsun. Gerçekten ödeyemeyen, zor durumda olan müşterilerim de vardı. Hele ki bu Ramazan ayında mübarek günde çok güzel oldu. Mahalle marketi olmak güzel bir şey. İnsanların olmadığı zamanda bizler idare edebiliyoruz. Onun içinde insanlar memnun bizden. Çok teşekkür ederiz” dedi.

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