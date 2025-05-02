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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ali Yerlikaya son dakika açıklaması: Göçmen kaçakçılarına operasyon! | Son dakika haberleri

        Göçmen kaçakçılarına operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam, 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 547 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:15 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:20
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        Göçmen kaçakçılarına operasyon!
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