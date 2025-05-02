Göçmen kaçakçılarına operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam, 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 547 düzensiz göçmen yakalandı.

Habertürk Giriş: 02.05.2025 - 08:15 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:20 facebook

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