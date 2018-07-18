Android mobil işletim sistemindeki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, Google'a 4.3 milyar euro yani yaklaşık 5 milyar dolar ceza vermeye hazırlanıyor.

Vestager, Avrupa Komisyonu´nun Google'nin Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı iddiası ile açılan soruşturmada verdiği cezayı açıklamak için basın toplantısı düzenleyecek.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, AB Komisyonu'nun Google kararını açıklamak için yapacağı basın toplantısının saati ise 14.00

Avrupa Birliği söz konusu soruşturmayı ilk kez 2015 yılında açmış ve Tüketicilerin internet haklarını savunan bir şirketler koalisyonu olan FairSearch'ün şikayeti üzerine Android işletim sistemi nedeniyle Google'a karşı inceleme başlatmıştı.

Komisyon Google'a daha önce de 2.4 milyar euro ceza kesmişti. O dönem rekor olan cezanın nedeni ise Google'ın arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle etmesi ve pazar hakimiyetini kötüye kullanması olarak gösterilmişti.

AB Rekabet Komisyonu Şefi Margrethe Vestager, Avrupa Birliği yasaları uyarınca fırsat eşitliğinin zorunlu olduğunu belirterek Google'ın rakiplerine bunu sağlama sorumluluğuna dikkat çekmişti.

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