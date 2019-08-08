Görme engellilerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan engelli takip yüzeyi yolu engelliler için eziyete dönüştü. Bu vurdumduymazlık kentin dört bir yanında karşımıza çıkıyor. Engelli sayısının en çok olduğu İstanbul'un birçok yerinde ise durum daha da vaham. Bu yüzeyin üstüne bazı esnaflar masa sandalye koyuyor, sürücülerse araçlarını park ediyor.

Hatta beton saksılar bile bu yolun üzerinde...

Görme engelliler için yapılan yol üzerindeki işgalde esnaf arasında yine ilk sırayı kaldırım istilasında karşımıza çıkan restoran ve kafeler çekiyor. Kaldırımları sahiplenip yayalara geçit vermeyen bu işletmeler, artık o kadar ileri gidiyorlar ki masa ve sandalyelerini görme engelli yolu üzerine atıyor. Esnafın bu işgali yetmezmiş gibi bir de araç sahipleri kaldırımları park olarak kullanınca görme engelli vatandaşların bu yolu kullanmaları tamamen imkansız hale geliyor. İşte İstanbul'un bazı sokaklarında işgalin görüntüsü. Esnaf uyarılınca kabahatli olduğunu kabul etse de geri atmıyor.

Masa, sandalye yetmezmiş gibi bu yol üzerinde bir saksı tuzakları bulunuyor. Hal böyle olunca mecburen trafiğe açık olan yolda yürümek zorunda bırakılan görme engelli yayalar, bu sefer ölümle burun burana kalıyor. Sadece masa, sandalye ve araç değil bazı esnafın dükkan önü diyerek sarı engelli yolu üzerine serdiği paspaslar da hissedilebilir yüzeyin özelliğini kaybetmesine neden oluyor. Bunlara ek olarak esnafın bu yolu satışını yaptıkları çeşitli malzemelerle işgal ettikleri de görülüyor.