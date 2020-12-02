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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Güneş sistemi tartışmasının başlangıcı ortaya çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Güneş sistemini tartıştıkları videoları binlerce izlenen Konyalı gençler konuştu

Konya’nın Altınekin ilçesinde güneş sistemini tartışırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce kez izlenen Konyalı gençler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın tavşan etinin haram olup olmadığından başladığını kaydeden gençler ise, konuştuklarını kendilerinin bile hatırlamadığını söyledi

Son dakika: Güneş sistemi tartışmasının başlangıcı ortaya çıktı! - Haberler
Güneş sistemi tartışmasının başlangıcı ortaya çıktı!
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İHA

Altınekin ilçesinde 6 gencin güneş sistemine dair kendi aralarında tartıştığı video sosyal medyada ilgi çekti. Gençlerin astronomiye olan ilgisi ve konuyu saygı sınırları çerçevesinde tartışması büyük beğeni topladı.

İHA'nın haberine göre, bu anlar ise yanlarında bulunan diğer arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerde Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can adındaki gençlerin Güneş sistemini tartışmaları ve bildiklerini paylaşması yer alıyor.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın talimatıyla Konya Bilim Merkezi tarafından gençlere davet iletildi. Bilim Merkezi'ne getirilen 4 genç, yetkililerden güneş sistemi hakkında bilgi aldı.

"OLAY TAVŞAN ETİNİN HARAM OLUP OLMADIĞINDAN BAŞLADI"

Videodaki gençlerden Murat Seyit Kağnıcıoğlu, olayın tavşan etinin haram olup olmadığı tartışmasından başladığını söyledi. Dünyanın ekseni konusunu da tartıştıklarını anlatan Kağnıcıoğlu, “Dünya nasıl bir yer, gezegenler nasıl gibi konulardan konu gelişti. Biz de mutlu olduk aslında böyle bir sohbet yaptığımız için. O günkü videodaki halimizle aramızda dağlar gibi farklar var. Çünkü o zaman biz bazı şeyleri bilmediğimizin farkına vardık. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz” dedi.

Furkan Şaban Sarı ise, “Biz virüsten önce toplanarak sosyal aktiviteler yapıyorduk; yemek oyun sosyal tartışmalar gibi. O gün de arkadaşlarımızdan biri konu açtı ‘tavşan eti yenir mi yenmez’ diye. Oradan 'uzaylılar var mıdır?' konusuna geçtik. Sonra dünya düz mü yuvarlak mı derken arkadaşımız bizi çekmiş paylaşmış. Daha sonra video patladı. O yüzden buralara geldik yani. Bizi beğenen, izleyen ve takip edenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"BİZ BİLE NE KONUŞTUĞUMUZU HATIRLAMIYORUZ"

Arkadaşlarının tavşan yakalayıp yemek istediğini söyleyince diğer arkadaşlarının haram helal tartışmasına girdiğini anlatan Hasan Hüseyin Karaoğlu, “Yani biz bile ne konuştuğumuzu hatırlayamıyoruz. tartışma yaklaşık 2-3 saat sürdü. Orası arkadaşımızın evi. Can Çetin arkadaşım sağ olsun çekmiş, bizim haberimiz yoktu. Kendisi paylaşmış internette, oradan haberimiz oldu” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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