        Son dakika: Güngören'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Güngören'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Güngören'de iki grup arasında restoranda başlayıp sokakta devam eden bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

        Giriş: 15.01.2026 - 13:37 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:37
        Restoranda başladı sokakta bitti: 1 ölü
        Güngören'de iki grup arasında restoranda başlayıp sokakta devam eden bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        TARTIŞMA BIÇAKLIK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Merter Mahallesinde bulunan bir restoranda yaşları 18in altında olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.Restoran dışına çıkan iki grubun tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kavgada ağır yaralanan A.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        A.Ç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

