Babaanne ve 2 torununun öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta Nazmiye Köroğlu (75) ile torunları Halil Can (24) ve Emirkan Köroğlu'nun (18) köyde düğünden dönerken Erdeniz Köroğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sanığın evine taktırdığı güvenlik kamerasına yansıyan, mahkeme dosyasına da giren görüntülerde, karşılıklı küfürleşme, tarafların kavgası ve bıçaklanma anları yer aldı.