Güngören'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
TARTIŞMA BIÇAKLIK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Merter Mahallesinde bulunan bir restoranda yaşları 18in altında olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.Restoran dışına çıkan iki grubun tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kavgada ağır yaralanan A.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
A.Ç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.