Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı Kavelaşvili | Dış Haberler

        Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı Kavelashvili

        Gürcistan'da Batı karşıtı iktidar bloğunun Cumhurbaşkanı adayı eski futbolcu Kavelashvili, parlamento oylamasında ülkenin 6. Cumurbaşkanı seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı Kavelashvili
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gürcistan Parlamentosu, AB karşıtı iktidar partisinin adayı olan ve Batı eleştirileriyle öne çıkan Mikheil Kavelashvili'yi ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

        Mevcut 225 vekilden 224'ü, tek aday olan Kavelashvili'ye oy verdi.

        İktidardaki Gürcü Rüyası partisi, AB'ye katılım sürecini 2028 yılına kadar dondurduğunu açıklamıştı.

        Ekim ayında yapılan ve resmi sonuçlara göre iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin oyların yaklaşık yüzde 54'ünü aldığı, ancak muhalefetin hileli olduğunu söylediği seçimlerden bu yana tüm muhalefet partileri parlamentoyu boykot ediyor.

        Kavelashvili ise Batılı istihbarat örgütlerinin Gürcistan'ı Rusya ile savaşa sürüklemeye çalıştığını iddia ediyor.

        REKLAM

        Kavelashvili, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan kuruluşların "yabancı etki ajanları" olarak kayıt yaptırmalarını gerektiren ve ihlaller için ağır para cezaları getiren "yabancı ajanlar" yasasının ortak yazarlarından biri.

        Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili ise kendisini protesto hareketinin lideri olarak konumlandırdı ve görev süresi sona erdikten sonra da cumhurbaşkanı olarak kalacağını söyledi.

        AB yanlısı Zourabichvili, ekim ayında yapılan seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle parlamentoyu gayrimeşru olarak görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu