Gürcistan Parlamentosu, AB karşıtı iktidar partisinin adayı olan ve Batı eleştirileriyle öne çıkan Mikheil Kavelashvili'yi ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

Mevcut 225 vekilden 224'ü, tek aday olan Kavelashvili'ye oy verdi.

İktidardaki Gürcü Rüyası partisi, AB'ye katılım sürecini 2028 yılına kadar dondurduğunu açıklamıştı.

Ekim ayında yapılan ve resmi sonuçlara göre iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin oyların yaklaşık yüzde 54'ünü aldığı, ancak muhalefetin hileli olduğunu söylediği seçimlerden bu yana tüm muhalefet partileri parlamentoyu boykot ediyor.

Kavelashvili ise Batılı istihbarat örgütlerinin Gürcistan'ı Rusya ile savaşa sürüklemeye çalıştığını iddia ediyor. REKLAM Kavelashvili, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan kuruluşların "yabancı etki ajanları" olarak kayıt yaptırmalarını gerektiren ve ihlaller için ağır para cezaları getiren "yabancı ajanlar" yasasının ortak yazarlarından biri.