        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı: İsmail’i el fenerli esrarengiz kişi mi öldürdü? | Son dakika haberleri

        Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı: İsmail’i el fenerli esrarengiz kişi mi öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün İsmail Alkan'ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi olayı ele alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı

        Giriş: 25.02.2026 - 10:54
        İsmail'i el fenerli kişi mi öldürdü?
        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün İsmail Alkan’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi olayı ele alındı.

        İSMAİL CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

        Programda, ailesi ve ortaya atılan iddialar doğrultusunda İsmail Alkan’ın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği yönündeki şüpheler gündeme taşındı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

        Didem Arslan Yılmaz, yayın sırasında olay gecesine ait flaş güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu görüntülerde, İsmail’in hayatını kaybettiği saatlerde evin yan tarafında el feneri taşıyan suretlerin bulunduğu görüldü.

        IŞIKLAR KATİLLERE AİT OLABİLİR

        Ayrıca, İsmail’in cansız bedeninin bulunduğu noktada belirginleşen ışıkların dikkat çektiği ve bu ışıkların katillere ait olabileceğinin programda ifade edildiği aktarıldı.

        GELİŞMELER ELE ALINMAYA DEVAM EDİYOR

        Kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili gelişmeler programda ele alınmaya devam ediyor.

