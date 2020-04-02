Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti ve MHP tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan infaz paketinin değerlendirilmesi üzerine 5 parti temsilcileri ve hukukçuları toplanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Bu Türkiye’nin paketi. Ortak aklın, milletin vicdanının sesi. Paketle ilgili Türkiye’nin farklı yaklaşımlarının sesini dinledik, millet rehberliğinde son şeklini verdik. Ama bunun üzerine Meclis sürecinde de s partinin olabilecek stratejileri varsa onları da görüşmek üzere bir araya geliyoruz" dedi.

KOMİSYON'DA KORONA ÖNLEMİ

TBMM Başkanlığı'na sunulan Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşüleceği Adalet Komisyonu'na, koronavirüs tedbirleri kapsamında belli sayıda milletvekili katılacak.

TBMM Adalet Komisyonu, yarın toplanarak, AK Parti ve MHP´nin ortak imzasıyla sunulan Ceza ve İnfaz Yasası teklifini görüşmeye başlayacak.

Komisyonun, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışma düzeni değişti. Buna göre tekfin görüşmelerine komisyon üyelerinin tamamı yerine belli sayıda milletvekili katılacak. Üye olmayan milletvekillerinin ise komisyona katılmasına sınır getirilecek. Oturma düzeni sosyal izolasyona göre 1 metre arayla yapılacak. Üyeler dönüşümlü toplantıya katılacak. Sırası gelen milletvekiline haber verilecek. Bu sürede milletvekilleri odalarında sıralarını bekleyecek. Toplantı salonuna sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. Öte yandan komisyonda konuşmaların da kısa tutulması sağlanacak.