MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli, "CHP, HDP, İP, DEVA ve Gelecek Partisi taşeron siyasetin temsilcileridir. Çözülme ve yıkım görevini almışlardır. Her şey gün gibi ortadadır. Egemen güçler kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi perspektif ile hareket ederken, başka ülkelerde milliyetçiliği bastırmak gibi bir ikilemin içindedir" dedi.

MHP lideri, "Bugün bütün insanlık çevre sorunundan enerji sorununa, bulaşıcı hastalıklardan adalete kadar yüz yüze bulunduğu tehlikelerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır. Dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirebilmek bütün insanlık için amaç haline gelmelidir. İnsan merkezli hak ve adalet ilkelerine bağlı, işbirliğini amaçlayan küresel kaynakları insanlığın istifadesine sunan yeni bir aydınlanma süreci Türk milletinin doğrulmasıyla başlayacaktır. Bu görevi partimiz Cumhur İttifakı çatısı altında yerine getirecektir" diye konuştu.

İKİLİ GÖRÜŞMELERE ELEŞTİRİ

Millet İttifakı partilerinin yaptığı görüşmelere tepki gösteren Bahçeli, "Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır, bu masada hile vardır, dalavere vardır, sahtelik vardır, hıyanetin daniskası vardır. Zillet ittifakı gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar. Arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar. Gürültü ve gündem kirliliğine neden olmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

PARLAMENTER SİSTEM TOPLANTISINA TEPKİ

Bahçeli parlamenter sistem görüşmelerini de eleştirerek şunları söyledi:

"Bunlar parlamenter sistem için 3 kez bir araya gelmişlerdir. Bunların neresi dürüst, neresi düzgün, neresi temizdir. Bir terör örgütü elebaşı aziz Atatürk'ün kurduğu partiye aba altından sopa gösteriyor. Bir CHP'li de 'Ey katil sen ne diyorsun' diyemiyor. Bize gelince yalan yanlış konuşan CHP'lilerin ağzını bıçak açmıyor. Bu bir zillet değil midir, bu bir rezalet değil midir?

HDP takviyeli Kılıçdaroğlu misilleme yaparak, İP Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adaylığını suya düşürmüştür. İP Başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan bir göreve mahkum bir zavallıdır. Bunlar birbirlerinin ardından film çevirmekle meşguller. Yalan, iftira, ayak oyunu bunlardadır."

KILIÇDAROĞLU'NA SORULAR

MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı sorular yönelterek, "Şimdi de güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında neyi hedeflediği meçhul bir çalışma içindeler. CHP'nin Abant Toplantısı'nın tavsiyesi kimden geldi? Özerklik ve federasyon gayesi CHP'ye nüfuz etmiştir. CHP'ye göre Anayasa'nın ilk dört maddesini kaldırmak esastır. CHP Genel Başkanı'na sunuyorum, kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum. Soru 1, Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Anayasa'ya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Demokratik muhalefet diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda görüyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu, sorularım basittir, ya evet ya hayır diyeceksin. Yüreğin yetiyorsa konuş ve sorularıma cevap ver" ifadelerini kullandı.

Suriye'den gelen şehit haberleri hakkında konuşan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır ama özne yoktur. Saldırıyı kimin yaptığı belli değildir. 'Onlar bize mi saldıracak' dediğin hainler vatan evlatlarının kanını dökmüşlerdir. CHP böyle de HDP nasıl? YPG ve PKK'yı kınayan tek bir mesaj paylaşmadılar" diye konuştu.

ABD'YE TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösteren MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Teröristleri kimler eğitiyor, kimler donatıyor? ABD yönetimi Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ulusal çıkarları için tehdit olarak değerlendiriyormuş. Artık böyle gelse de böyle gidemez. Müttefik ülkenin PKK kamplarında aradığı nedir? Tehdidin adını doğru koymak zorunluluktur. Tehdit, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı değil, ABD'nin cinayet senaryoları, terör örgütleriyle işbirliğine girmesidir. Böyle dostluk düşman başına.

ABD'nin besili canavarı DEAŞ, Afganistan'da dehşet veren bombalı saldırıda bulunmuştur. ABD yönetimi, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini söylüyor, bu iddianın ne kadar temelsiz olduğunu onlar biliyor. PKK'ya silah veren bellidir. DEAŞ'ı, YPG'yi, PKK'yı kiralık tetikçi olarak kullananlar karşımızdadır. Bunların dost olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Terörle mücadelemizin önüne kim bariyer dikiyorsa, kim hendek kazıyorsa işte onlar Türklüğün varlığına kuyu kazan, Anadolu'dan çıkarılmamızın düşünü kuranlardır. Alayına direnmek boynumuzun borcudur."