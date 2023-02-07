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Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: 07-12 Şubat tarihleri arasındaki tüm e-Sınav'lar ertelendi
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Son dakika haberi 07-12 Şubat tarihleri arasındaki tüm e-Sınav'lar ertelendi

Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavlar ertelendi

Son dakika haberi: 07-12 Şubat tarihleri arasındaki tüm e-Sınav'lar ertelendi
HABERTURK.COM

06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

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