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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 1 asker şehit oldu

        Son dakika haberi 1 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sözleşmeli Er Ömer Cinkara şehit oldu.

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:43
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        1 asker şehit oldu
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        Van'ın Özalp ilçesinde 24 Temmuz'da silah kazası sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara şehit oldu.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özalp/Van´da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer CİNKARA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

        OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın (24) acı haberi, memleketi Osmaniye´nin Kadirli ilçesindeki ailesine verildi.

        Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara´nın şehit olduğu haberini, memleketi Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 660 Sokak´taki ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara'yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

        Şehit Ömer Cinkara'nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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