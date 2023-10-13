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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

        Son dakika haberi 1 asker şehit oldu!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 08:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:06
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        1 asker şehit oldu!
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        Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit oldu.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb. Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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