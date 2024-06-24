Son dakika haberi 1'i kırmızı listede 2 terörist etkisiz
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda; 1'i kırmızı listede olmak üzere iki kadın terörist etkisiz hale getirildi
Giriş: 24.06.2024 - 08:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:02
Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu "Beritan Amara" kod adlı Sultan Dağ ile "Zeynep Cûdî" kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “Bozdoğan-45" operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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