BANDIRMASPOR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor konuk olduğu Balıkesirspor'u 5-1 yenerek bitime iki hafta kala play-off'u garantiledi.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın golünü 33. dakikada Anıl Taşdemir kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise 25. dakikada Kerim Alıcı, 29'da Keny, 44, 46 ve 59. dakikalarda Osmajic attı.

Sahadan 3 puanla ayrılan Bandırmaspor puanını 58'e yükselterek play-off'u garantiledi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen son sıradaki Balıkesirspor 12 puanda kaldı.

TUZLASPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'de play-off adına kritik bir öneme sahip maçta Eyüpspor'u konuk etti. Tuzlaspor karşılaşmayı 3-2 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

Tuzlaspor'un galibiyet golleri 6. dakikada Onat Kutay Kurt, 25. dakikada Ahmet Yazar ve 54. dakikada Gökhan Akkan'dan gelirken, Eyüpspor'un gollerini 51. dakikada Ahmed Ildız ve 59. dakikada Pa Dibba kaydetti.

Bu sonuçla play-off için umutlanan Tuzlaspor puanını 49'a çıkardı. Eyüpspor ise 49 puanda kaldı.

BURSASPOR 41 PUANA YÜKSELDİ

Küme düşme hattında bulunan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 3-2 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 41 yaparak kümede kalma adına kritik bir galibiyete imza attı. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ümraniyespor ise 66 puanda kaldı. Bursaspor son 2 haftada Bandırmaspor ve Menemenspor ile karşılaşacak.

GENÇLER NEFES ALDI

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, sahasında BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde kalma adına kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla BB Erzurumspor 57 puanda kalırken, ateş hattındaki Gençlerbirliği puanını 45 yaparak rahat bir nefes aldı.

İSTANBULSPOR İLE ADANASPOR YENİŞEMEDİ

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İstanbulspor puanını 58'e, Adanaspor ise 45'e yükseltti.

SAMSUNSPOR KAZANAMADI

Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1.Lig'in 36. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Boluspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Boluspor'a galibiyeti getiren goller 29 ve 54. dakikalarda Bekim Balaj'dan geldi. Samsunspor'un tek golünü 19. dakikada Polat Yaldır kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Boluspor puanını 44'e çıkardı. Play-off adına önemli bir maçı kaybeden Samsunspor 47 puanda kaldı.

DÜŞME HATTINDAKİ KRİTİK MAÇTA KAZANAN YOK

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kocaelispor sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi taım 45. dakikada Mehmet Taş ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 50'de Ahmet İlhan Özek'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Altınordu 65. dakikada Recep Aydın'la skoru 2-1'e getirdi.

86. dakikada ise Dimitrios Kolovos maçın sonucunu belirleyen golü attı: 2-2.

Bu sonucun ardından 16. sıradaki Kocaelispor puanını 41'e, 15. sıradaki Altınordu ise 42'ye yükseltti.

DİĞER MAÇLAR

1. Lig’de günün oynanan diğer maçlarında; Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Altaş Denizlispor da evinde Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 yendi.