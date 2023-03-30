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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 1 öğrenci öldü, 5 yaralı var! Lisede dehşet! - Ankara gündem haberleri
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1 öğrenci öldü, 5 yaralı var! Lisede dehşet!

Ankara'da, okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi 17 yaşındaki Y.B.B.'nin bıçaklı saldırısında, Kahramanmaraş'taki depremin ardından okumak için Ankara'ya gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Alperen Palta hayatını kaybederken, 5 öğrenci de yaralandı. Zanlı, öğretmen ve veliler tarafından etkisiz hale getirip polise teslim edildi

SON DAKİKA HABERİ: 1 öğrenci öldü, 5 yaralı var! Lisede dehşet! - Ankara gündem haberleri
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AA

Ankara'da, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Y.B.B, daha önce öğrencisi olduğu Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde çevredekileri rahatsız etmeye başladı.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre bu sırada, Ankara'da üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar Aya'ya, "Sen bana küfür etmişsin" diye saldıran öğrenci, "Seni tanımıyorum. Neden küfür edeyim?" diyen Omar Aya'yı bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

5 LİSE ÖĞRENCİSİNİ DAHA BIÇAKLADI

Daha sonra uyuşturucu maddenin etkisiyle tamamen kontrolünü yitirdiği iddia edilen saldırgan, okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y.'yi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

ÖĞRETMENLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırgan öğrenci, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

ALPEREN HAYATINI KAYBETTİ

29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.B.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TAN ANKARA'YA GELMİŞTİ

Keçiören Adli Tıp Kumundaki otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen öğrenci Alperen Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü öğrenildi.

"SON OLARAK KUZENİMİ BIÇAKLADI"

Palta'nın kuzeni Mücahit Demir, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "terör estiren saldırganın okul çıkışında önüne gelene saldırarak ilerlediğini", son olarak da kuzeni Alperen'i kalbinden bıçakladığını anlattı.

"ÇOK MÜLAYİM BİR ÇOCUKTU"

Demir, "Kahramanmaraş'tan depremden kaçıp gelmişlerdi. Kahramanmaraş'ta evleri orta hasarlı, oturulmayacak durumda. Yaklaşık iki haftadır Ankara'dalar. Daha önce Antalya'ya gitmişlerdi. Okul nedeniyle Ankara'ya geldi. Ankara'da böyle bir şey geldi başımıza. Alperen çok mülayimdi, kimseye dokunmazdı. Okuldan eve, evden okula giderdi. Öyle bir kişiydi" diye konuştu. Palta'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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