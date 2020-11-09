10 yaşındaki çocuğa korkunç dayak! 0:00 / 0:00

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde arazide kendisinden yaşça büyük biri tarafından dövülerek kafasında birçok yarık oluşan çocuk ölümden döndü.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, ilçenin Erginler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazide bulunan 5. sınıf öğrencisi Mert Akdemir, yemek yediği esnada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından dövüldü. Kafasında birçok yarık oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Mert Akdemir, hemen hastaneye kaldırıldı. Feci dayağın sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapılan Akdemir, hala üzerindeki şoku atamıyor.

'ÇOCUĞU RESMEN ÖLDÜRMÜŞLER'

Babasını hastaneye götürürken oğluyla tesadüfen denk geldiğini belirten baba Dilaver Akdemir, "Oğlum ne oldu sana diye sorduğumda ilk olarak bana düştüğünü söyledi. Vuran çocuğun babası oğlumu hastaneye getirmiş. Bana 'Senin çocuğun kayalıklardan düşmüş' dedi. Çocuğu resmen öldürmüşler. Doktorlar da inanmamış" dedi.

'DÖVMÜŞLER DERSEN SENİ BİR DAHA AİLENE GÖSTERMEZLER DEMİŞLER'

Çocuğunun korkutulduğunu da iddia eden baba Akdemir, "Çocuğuma 'Eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler' demişler. Ben şikâyetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Adam bana da gözdağı veriyor. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Çocuğum ölümden dönmüş, eğer çobanlar olmasaydı bugün çocuğum yanımda olmazdı. Bunların cezalandırılmasını istiyorum. Dışarıda gezmelerine gönlüm razı değil" ifadelerini kullandı.