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Son dakika haberi 12 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 12 terörist etkisiz hale getirildi
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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