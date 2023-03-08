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Haberler Gündem 2023 yılı Hac kurası çekildi! - Güncel haberler Hac kurası belli oldu mu, hac sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve hac kurası çekildi mi?
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2023 yılı hac kurası çekildi!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2023 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucu kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 83 bin 430 kişi, sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet'ten görebilecek

2023 yılı Hac kurası çekildi! - Güncel haberler Hac kurası belli oldu mu, hac sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve hac kurası çekildi mi?
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DHA

Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle bu yılki çekilişe hacı adaylarının davet edilmediği belirtildi.

SAAT: 22.00'DE E-DEVLETTE AÇIKLANACAK

DHA'da yer alan habere göre hacı adayları, sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ali Erbaş, Türkiye'de hacca gitmek isteyenlerin sayısının her yıl arttığını belirterek, "2023 yılında ilk defa kayıt yaptıran kişi sayısı, 221 bin 916'dır. Önceki kayıtlarla birlikte şu anda ülkemizde 2 milyon 426 bin 114 kardeşimiz hac ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Milletimizin hac ibadetine gösterdiği teveccühten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.

"KONTENJANIMIZ 83 BİN 430"

Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise 83 bin 430'dur. Bu sebeple bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu ile bir araya gelerek bu konuda olabilecek en adil ve uygulanabilir yöntemleri araştırıyoruz. Diğer İslam ülkelerinde uygulanan tüm yöntemleri gözden geçiriyoruz. Hiçbir kardeşimizin mağdur olmaması için en uygun ve adil yolu bulmaya çalışıyor ve tüm olasılıkları etraflıca değerlendiriyoruz. Altını çizerek ifade edeyim ki başkanlığımızın hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

EN KÜÇÜK HACI ADAYI 40 GÜNLÜK

Bu yılki hacı adaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Prof. Dr. Erbaş, "Bu yıl kuraya katılan en küçük hacı adayımız 40 günlük; annesi ve babasıyla yazılmış. Yaşı itibarıyla en büyük hacı adayımız 1904 doğumlu yani 119 yaşında. Genel müdürümüz biraz önce ailesini, çocuklarını aradı. Gayet sağlıklı bir şekilde bu hacımız, bir annemiz. İnşallah kurada çıkar da sağlıklı bir şekilde haccını yapmak nasip olur. Kuraya girecek hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57. Ön kayıt yaptıran hacı adaylarımızın oranı yüzde 53.53. Erkek hacı adaylarımızın oranı ise yüzde 46.47 olarak tespit edildi. Kadın hacı adaylarımızın daha fazla olduğu görülmektedir" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN NİYETİ ORTAYA KOYMAK"

Ali Erbaş, kura sonucu kimi hacı adaylarının sevinç kimilerinin de hüzün yaşayacağını belirtip, "Bilmenizi isterim ki bu kutsal yolculuğa katılma imkanına kavuşunca kalbi coşan kardeşimizin sevinci de bu imkana kavuşamayan kardeşimizin hüznü de son derece değerli ve kıymetlidir. Zira önemli olan bu ibadete talip olmak ve bu kutlu yolculuğa çıkma niyetimizi ortaya koymaktır. Hüznümüze de sevincimize de kıymet vereni, kalbimizde taşıdığımız niyetimizdir. Niyetimiz samimi, halis ve sağlam ise emin olun ki kurada adınız çıkmadı, diye yaşadığınız üzüntü, nice başka sevinçlerden daha anlamlı ve değerli olacaktır. Çünkü bu üzüntü, imanın bir yansımasıdır. Allah aşkının, peygamber sevgisinin ve beytullah hasretinin bir tezahürüdür. Önemli olan Allah'ın davetine icabet etme niyetinizi ortaya koyarak ulvi bir idealin talibi olmaktır. Bu bile başlı başına büyük bir ayrıcalıktır. İsminizin kurada çıkmamış olması, hac için geçerli bir mazerettir. Zira hac ibadeti, sadece oraya imkan ve yol bulabilenler için farz kılınmış bir ibadettir" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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