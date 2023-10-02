Son dakika haberi 26 adrese terör operasyonu: 20 gözaltı İstanbul ve Kırklarli'nde 26 farklı adrese düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X'ten operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

BTÖ’YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ’NDE 2️⃣6️⃣ FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣0️⃣ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI❗️



TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre… pic.twitter.com/XPxKoXuQZw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şüpheliler tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YERLİKAYA: NEFESLERİNİ KESECEĞİZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getiriliseye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.