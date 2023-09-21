Son dakika haberi 26 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yurt genelinde Huzur Operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldı. 21 bin 851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 kişi sorgulandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 1198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan kişi tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürüyor. Aziz milletimizin huzuru için operasyonlarımız devam edecek" dedi.