Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Kararın ardından davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu isimlerin cezalarını kesinleştirdi.

Dosya sanıkların cezalarının infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık mahkeme kararında infaza engel bir durum görmedi. Sanıkların infaz erteleme talepleri de reddedildi. Ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bu kararın ardından 14 isim cezaevine konulacak. Sanıkların sağlık koşulları gerekçesiyle infaz erteleme talebi ise adli tıp raporu sonrası değerlendirilecek.

İŞTE O İSİMLER

Hakkında yakalama kararı çıkartılan 14 isim şöyle: Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker