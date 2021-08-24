Bakan Koca'dan çağrı: Bize yardımcı olun 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

Bakan Koca, ardından babalara seslendi: "BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021