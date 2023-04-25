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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 43 madenci ölmüştü! Amasra davası başladı! - Amasra maden faciası
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43 madenci ölmüştü! Amasra davası başladı!

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 8'i tutuklu, 23 kişinin Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı

Son dakika haberi: 43 madenci ölmüştü! Amasra davası başladı! - Amasra maden faciası
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DHA

Bartın'da, geçen yıl 14 Ekim´de, Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, başmühendisler Volkan Soylu, Mehmet Tural, maden mühendisleri Levent Aydın, İbrahim Hakan Mengeş tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

195 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre savcılığın hazırlamış olduğu 195 sayfalık iddianame Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

Yöneticiler hakkında ayrıca, 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu 19 kişinin ise `bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bugün sabah saatlerinde, 8'i tutuklu 23 sanığın yargılandığı dava görülmeye başlandı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunu etrafında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

DAVAYA İLGİ BÜYÜK

Mahkemeyi izlemeye CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, madenci yakınları ve avukatlar geldi. Adliyenin önünde toplanan grup tarafından, 'Size lüks, şatafat, saltanat, işçiye açlık, yoksulluk ve ölüm. Bu mu kader?', 'Kaza değil katliam. Unutmadık, hesap soracağız', 'Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur' yazılı pankartlar açıldı.

KİMLİK GÖSTEREREK SALONA ALINDILAR

Dava öncesinde adliye binası önünde açıklamalarda bulunan madenci yakınları avukatı Gizem Özdem, "Amasra maden katliamı Soma'dan sonra madenlerde yaşanan en büyük katliamdır. Bizler bu katliamın tüm sorumluları yargılanana ve cezalandırılana kadar bu davanın takipçisi olacağız" dedi. Mahkeme salonuna madenci yakınları ile avukatlar tek tek kimlik ibraz edilerek alındı. Duruşmaya iddianamenin okunmasıyla başlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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