663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer Yusuf Can Zeybek'in!

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.

Çayırın genç pehlivanlarından 30 yaşındaki Antalyalı "Yorulmaz Pehlivan" diye bilinen Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor. Fizik ve kondisyonuyla kısa sürede dikkati çeken Yusuf Can Zeybek, güreş otoriterlerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı. Rakiplerinin güreşlerini analiz edip ona göre oyun kurmasıyla bilinen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın şampiyonu olarak bu yıl seriyi sürdürmek için final güreşine çıktı.

Antalya'da ikamet eden Sinoplu 27 yaşındaki "Çayırın efendisi" olarak tanınan Mustafa Taş da, 2022 yılında çıktığı baş boyundaki performansıyla dikkati üzerine çekmiş, bu boydaki ilk senesinde güreştiği Kırkpınar'da ikincilikle tanışmıştı. Cengizhan Şimşek'in aldığı ceza nedeniyle sıralamanın kayması üzerine 2022 yılında Kırkpınar Başpehlivan unvanını alan Mustafa Taş, geçen yıl çayıra seriyi devam ettirmek için çıkmış, ikinci turda Yusuf Can Zeybek'e yenilmişti. Mustafa Taş ise bu güreşin rövanşı için yağlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, er meydanına inerek başpehlivanlara başarı diledi, grup daha sonra müsabakayı izlemek için protokol tribününe geçti.

Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatı sonrası peşreve çıkan başpehlivanları tribünler coşkuyla selamladı.