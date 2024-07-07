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        Haberler Spor Diğer Güreş 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer Yusuf Can Zeybek'in! - Diğer Haberleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer Yusuf Can Zeybek'in!

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek, başpehlivanlık kemerinin sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 20:05 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:39
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        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.

        Sarayiçi Er Meydanı'ndaki turlarda Kürşat Korkmaz, Yıldıray Akın, Mustafa Arslan, Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek finale çıkan 2023 yılı Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek; Turan Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan, Serhat Gökmen'i geçerek finale gelen 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Taş ile final maçında karşı karşıya geldi.

        Çayırın genç pehlivanlarından 30 yaşındaki Antalyalı "Yorulmaz Pehlivan" diye bilinen Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor. Fizik ve kondisyonuyla kısa sürede dikkati çeken Yusuf Can Zeybek, güreş otoriterlerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı. Rakiplerinin güreşlerini analiz edip ona göre oyun kurmasıyla bilinen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın şampiyonu olarak bu yıl seriyi sürdürmek için final güreşine çıktı.

        Antalya'da ikamet eden Sinoplu 27 yaşındaki "Çayırın efendisi" olarak tanınan Mustafa Taş da, 2022 yılında çıktığı baş boyundaki performansıyla dikkati üzerine çekmiş, bu boydaki ilk senesinde güreştiği Kırkpınar'da ikincilikle tanışmıştı. Cengizhan Şimşek'in aldığı ceza nedeniyle sıralamanın kayması üzerine 2022 yılında Kırkpınar Başpehlivan unvanını alan Mustafa Taş, geçen yıl çayıra seriyi devam ettirmek için çıkmış, ikinci turda Yusuf Can Zeybek'e yenilmişti. Mustafa Taş ise bu güreşin rövanşı için yağlandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, er meydanına inerek başpehlivanlara başarı diledi, grup daha sonra müsabakayı izlemek için protokol tribününe geçti.

        Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatı sonrası peşreve çıkan başpehlivanları tribünler coşkuyla selamladı.

        Boy ve cüsse olarak denk olan başpehlivanlar müsabakaya hareketli başladı. Yusuf Can, kasnaktan çift dalma yapmak için çokça hamle yaptı, Mustafa ise bu hamleleri bertaraf etmek için yoğun çaba harcadı. Pasif güreştiği gerekçesiyle karşılaşmanın 20. dakikasında Mustafa Taş'a ihtar verildi. Bu karardan sonra biraz hareketlenen güreşte Yusuf Can Zeybek'in tek daldığı atağı tribünleri heyecanlandırdı ancak bu hamleden sonuç çıkmadı. Normal sürede risk almak istemeyen iki pehlivan güreşi "puan alanın kazanacağı" puanlama bölümüne taşımak üzere temposuz güreşti. Galibin çıkmaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlama bölümünde Mustafa Taş'a bir ihtar daha verildi.

        Yusuf Can Zeybek karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ın kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı.

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