663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer Yusuf Can Zeybek'in!

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki turlarda Kürşat Korkmaz, Yıldıray Akın, Mustafa Arslan, Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek finale çıkan 2023 yılı Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek; Turan Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan, Serhat Gökmen'i geçerek finale gelen 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Taş ile final maçında karşı karşıya geldi.

Çayırın genç pehlivanlarından 30 yaşındaki Antalyalı "Yorulmaz Pehlivan" diye bilinen Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor. Fizik ve kondisyonuyla kısa sürede dikkati çeken Yusuf Can Zeybek, güreş otoriterlerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı. Rakiplerinin güreşlerini analiz edip ona göre oyun kurmasıyla bilinen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın şampiyonu olarak bu yıl seriyi sürdürmek için final güreşine çıktı.