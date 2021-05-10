79 bin 186 kişiye kısıtlama cezası! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3-10 Mayıs tarihleri arasında kısıtlama kurallarına uymayan 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir" denildi.